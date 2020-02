46-Jähriger übersah beim Umdrehen in Nassereith Pkw und prallte dagegen

Nassereith – Ein schwerer Unfall ereignete sich Sonntagfrüh auf der Mieminger Straße (B 189) in Nassereith: Dort wollte ein 46-jähriger Deutscher gegen 7.25 Uhr mit seinem Pkw umdrehen, weil er die Ausfahrt in Richtung Imst verpasst hatte. Er fuhr also in eine Ausweiche und startete ein Wendemanöver.