Tirolerin Graf bei Grand Slam in Düsseldorf auf Platz sieben

Düsseldorf – Bernadette Graf aus Tulfes hat am Sonntag beim Judo-Grand-Slam in Düsseldorf in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm den siebenten Rang belegt. Es war die zweite Platzierung für den Österreichischen Verband (ÖJV) nach Rang fünf durch Kathrin Unterwurzacher am Vortag (bis 63 kg).