Tödlicher Unfall auf deutscher Autobahn: Geisterfahrer raste in Reisebus

Alzey – Ein 29-jähriger Geisterfahrer ist auf einer Autobahn in Rheinland-Pfalz mit seinem Wagen in einen belgischen Reisebus gekracht und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall in der Nacht zum Sonntag nahe der Stadt Alzey ereignet. Der 62 Jahre alte Fahrer des mit 32 Passagieren besetzten Reisebusses wurde mit schweren Verletzungen in die Mainzer Universitätsklinik gebracht. Sieben Reisende erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.