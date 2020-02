Als erste Frau: Billie Eilish (18) stürmt mit Bond-Song an die Spitze der Charts

London – Dieses Kunststück gelang vor ihr noch keiner: Billie Eilish thront als erste Frau mit einem Bond-Song auf Platz eins der Charts in Großbritannien. Wie die Daily Mail berichtet, konnte die Sängerin mit „No Time To Die" bereits in der ersten Woche 90.000 Platten verkaufen und 10,6 Millionen Streams erzielen. Damit ließ sie den R&B-Sänger The Weeknd mit seiner Single „Blinding Lights" hinter sich.

Eilishs Rekord wird auch durch einen anderen Seltenheitswert unterstrichen. Erst zum zweiten Mal schaffte es generell ein Bond-Song an die Spitze der UK-Charts. Sam Smiths („The Thrill Of It All") Stück „Writings On The Wall" stand 2015 ganz vorne.