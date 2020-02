Klarer Sieg für SPD und Grüne bei Wahl in Hamburg, AfD fliegt raus

Hamburg – Aus der Bürgerschaftswahl in der norddeutschen Stadt Hamburg sind die Regierungsparteien SPD und Grüne als klare Sieger hervorgegangen. Die SPD von Regierungschef Peter Tschentscher setzte sich in der Hansestadt vom negativen Bundestrend ab und verteidigte am Sonntag laut Prognosen von ARD und ZDF mit 37,5 Prozent bis 38 Prozent ihre Stellung als stärkste Kraft.

Die SPD kann laut Prognosen mit 51 der 121 Mandate in der neuen Bürgerschaft, wie das Parlament in Hamburg heißt, rechnen. Die mit der SPD regierenden Grünen konnten ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren in etwa verdoppeln: Mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank erzielten sie mit 25,5 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis in dem Stadtstaat. Damit könnten sie 35 Mandate im Parlament bekommen.

CDU stürzte auf Rekordtief

Die konservative CDU von Bundeskanzlerin Angela Merkel hingegen stürzte auf ein Rekordtief: Die Partei kam den Prognosen zufolge mit dem Spitzenkandidaten Marcus Weinberg nur noch auf 11,0 Prozent bis 11,5 Prozent – so wenig wie noch nie in Hamburg. In der neuen Bürgerschaft dürfte sie damit 15 oder 16 Mandate bekommen.

Die rechtspopulistische AfD wird laut der ersten Hochrechnung nach der Hamburg-Wahl nicht in die Bürgerschaft zurückkehren: Mit 4,7 Prozent liegt sie in der Hochrechnung der ARD am Abend unter der Fünfprozenthürde. Es ist das erste Mal, dass die AfD den Wiedereinzug in ein Landesparlament verpasst.

Die FDP liegt bei genau 5,0 Prozent, ihr Einzug ins Landesparlament ist damit weiter unklar. Die Linkspartei wird sicher wieder in der neuen Bürgerschaft vertreten sein – die Prognosen sehen sie bei 9,0 Prozent bis 9,5 Prozent. Dies entspricht zwölf oder 13 Mandaten in der künftigen Bürgerschaft.

Wahlbeteiligung ging in die Höhe

In Hamburg waren rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte bis 18 Uhr aufgerufen, über die Vergabe der 121 Sitze im Parlament zu entscheiden. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 62 Prozent – nach 56,5 beim letzten Mal.

Die Hansestadt Hamburg ist mit 1,85 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Wie die Hauptstadt Berlin ist sie ein eigenes Bundesland. Die Sozialdemokraten stellten dort seit dem Zweiten Weltkrieg die meiste Zeit den Regierungschef.