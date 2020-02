Coronavirus: Zug am Brenner gestoppt, 500 Reisende sitzen fest

❗ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Innsbruck – Sonntagabend war für die Reisenden im Eurocity 86 von Venedig nach München am Brenner Endstation: Zwei Coronavirus-Verdachtsfälle befanden sich im Zug. Die italienische Staatsbahn (FS) hatte die ÖBB über die zwei Personen mit Fiebersymptomen informiert, die zuständige Behörde – die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land – untersagte daraufhin per Bescheid die Ein- bzw. Weiterreise.

Der gesamte Bahnverkehr zwischen Österreich und Italien über den Brenner ist bis auf weiteres eingestellt worden. Das betreffe am Sonntagabend noch die Züge EC86, EC1288, den REX1828 sowie den Express Nizza-Moskau D408. Die Züge EC86 und EC1288 stünden derzeit am Bahnhof Brenner.

Tests verliefen negativ

Derzeit sitzen rund 500 Passagiere – mehrheitlich Österreicher und Deutsche – an Bord von zwei italienischen Zügen am Brenner fest. Der Südtiroler Zivilschutz sei im Einsatz, um die Reisenden mit Decken und warmen Getränken zu versorgen, berichtete die Bozner Polizei am späten Sonntagabend der APA. Noch unklar ist, ob und wann die Züge wieder weiterfahren können.

Der Eurocity 86 war am Sonntagnachmittag in Venedig abgefahren und hatte in Verona gehalten, nachdem zwei deutsche Fahrgäste mit Fiebersymptomen und schwerem Husten aufgefallen waren. Die beiden Frauen sind daraufhin in einem Krankenhaus in Verona auf den Coronavirus untersucht worden, der Test war jedoch negativ. Der Zug fuhr daraufhin weiter, wurde jedoch am Brenner erneut gestoppt.

Der Beschluss, die Züge zu stoppen, löste am Sonntag Unmut unter den italienischen Behörden aus. Es gebe keinen Grund dafür, da kein Coronavirus-Verdachtsfall an Bord bestätigt worden sei, hieß es.

Auch Regionalzug stand am Brenner eine Stunde still

Auch der Regionalverkehr von Innsbruck zum Brenner ist derzeit außer Betrieb. Diese Züge verkehren nur bis Steinach und kehren dann um. Als der Eurocity stehenblieb, wurde zeitgleich auch ein Regionalzug am Brenner angehalten. Dieser stand anschließend eine Stunde lang still. „Die Türen waren abgesperrt, niemand durfte raus oder rein“, schilderte die Südtirolerin Elisa Mair im Gespräch mit der TT. „Wir sind ein paar Meter gefahren und dann plötzlich stehengeblieben. Irgendwann sind dann zwei Menschen mit Mundschutz in den Eurocity gestiegen.“ Die Fahrt nach Innsbruck durfte sie nicht fortsetzen, alle Fahrgäste mussten den Regionalzug verlassen.

Weitere Vorgangsweise wird geprüft

„Die für solche Situationen vorgesehene Prozess- und Einsatzkette ist voll angelaufen", teilten die ÖBB mit. „Wir stehen mit den zuständigen Behörden in Kontakt und warten die weiteren Schritte und Anweisungen ab". Die ÖBB informierte nach Bekanntwerden der Fälle an Bord das Einsatz- und Koordinierungscenter des Innenministeriums. „Der zuständige Bezirkshauptmann aus dem Bezirk Innsbruck-Land konnte durch die rasche Reaktion die Einreise nach Österreich per Bescheid verhindern", teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit. Der Zug befinde sich nun am Grenzbahnhof auf italienischem Staatsgebiet, hieß es.

Die weitere Vorgangsweise werde derzeit gemeinsam mit den italienischen Behörden koordiniert und geprüft. „Ich bin dazu im ständigen Austausch mit dem Landeshauptmann Günther Platter, um die weitere Vorgangsweise zu beraten. Der Zug ist jedenfalls gestoppt", so Nehammer weiter. Der Zug befand sich demnach am Weg von Venedig nach München.

Gesundheitslandesräte beraten am Montag

Am Montag kommen in Wien die Gesundheitslandesräte mit Minister Rudolf Anschober (Grüne) zusammen, „zur weiteren Verstärkung der Abstimmung der Maßnahmen“ gegen das Coronavirus. „Wir sind gut vorbereitet und arbeiten eng innerhalb der EU zusammen“, hieß es aus dem Büro Anschobers. Unter anderem gibt es ein spezielles Frühwarnsystem, das die EU-Staaten untereinander vernetzt.