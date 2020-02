San Antonio beendete „Rodeo Road Trip“ mit Niederlage bei Oklahoma City

Oklahoma City – Der „Rodeo Road Trip“ der San Antonio Spurs in der NBA ging am Sonntag (Ortszeit) mit einer Niederlage zu Ende. Die Texaner verloren bei Oklahoma City Thunder deutlich mit 103:131. Jakob Pöltl verbuchte neun Punkte, vier Rebounds, einen Assist und zwei Ballgewinne in 15:32 Minuten Einsatzzeit.