Ausfall von da Silva droht: Alpenvolleys bangen um ihr Herzstück

Innsbruck – Irgendwie wusste man im dunkelblauen Lager nicht so recht, was am Samstagabend mehr schmerzte: die klare 1:3-Auswärtsniederlage bei Vizemeister Friedrichshafen oder der Ausfall von einem der besten Diagonalangreifer der deutschen Bundesliga, Paulo Costa da Silva: „Die Mannschaft war aufgrund von Paulos Ausfall zwei Sätze lang verunsichert“, wusste Headcoach Stefan Chrtiansky. „Das hat man klar gemerkt und gesehen.“

Der morgige Auftritt im CEV-Cup (18.30 Uhr) gegen den übermächtigen Gegner Zenit St. Petersburg in Unterhaching dürfte in jedem Fall zu früh kommen. Schließlich wartet am Samstag (18 Uhr) der nächste Schlager in der deutschen Liga – gegen Frankfurt will man in der Innsbrucker Olympiahalle den verlorenen zweiten Platz zurückerobern. Leichter geht das natürlich, wenn Paulo Costa da Silva am Parkett steht.