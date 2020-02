Ab Aschermittwoch führen die 40 Orte (26. Februar bis 11. April – täglich außer sonntags; Eintritt frei) mit Musik und Text durch die Fastenzeit und auf das Osterfestival Tirol hin. Sie erleben junge Tiroler Musikerinnen und Musiker –Inseln der Stille, des Innehaltens, in der sonst so getriebenen Zeit. Ab dem 7. März lassen fünf in Tirol lebende Organistinnen und Organisten mit Musik vom 17. Jahrhundert bis in unsere Zeit den Boden des Innsbrucker Doms vibrieren: OrgelSPIELE (samstags, von 7. März bis 4. April).