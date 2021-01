Die Zahl der Corona-Patienten in Spitälern sinkt weiter, zudem sind aktuell 1333 Menschen in Tirol mit Covid-19 infiziert. Gesundheitsminister Anschober strebt eine flächendeckende Möglichkeit für Corona-Tests an, mit den Erstimpfungen in Heimen sei man weitgehend fertig. Alle Details im Live-Blog.