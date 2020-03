In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. In mehreren Gefängnissen brachen Revolten aus, die für drei Häftlinge tödliche Folgen hatten. Südtirol denkt an die vorzeitige Schließung der Skigebiete nach. Wir berichten im Newsblog.