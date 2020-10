In Tirol lagen mit Stand Samstagabend 934 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus vor. In den Krankenhäusern müssen derzeit 30 Infizierte behandelt werden, sieben davon auf der Intensivstation. In Österreich gab es so viele positive Testergebnisse wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Alle Details im Live-Blog.