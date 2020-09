Aktuell sind in Tirol 508 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Nur 15 Anzeigen gab es nach Schwerpunktkontrollen am vergangenen Wochenende in Tirol. Die meisten Lokalbetreiber hielten die seit Freitag geltende auf 22 Uhr vorverlegte Sperrstunde ein. Alle Details im Live-Blog.