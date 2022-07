Die Zahl der Patienten, die mit einer Corona-Infektion in Österreichs Krankenhäusern liegen, ist auch am Samstag weiter gestiegen. Mittlerweile werden 1511 Patienten, davon 81 Intensivpatienten, behandelt. In Salzburg wurde eine neue Omikron-Subvariante im Abwasser nachgewiesen. Alle Details im Live-Blog.