Heute endete österreichweit der harte Lockdown in Österreich. Der Handel öffnet, der Pflichtschulbetrieb läuft mit Beschränkungen wieder an. Nach drei Tagen Massentestung liegt in Tirol das vorläufige Endergebnis vor: 220.713 Personen nahmen teil, 620 wurden positiv getestet. Alle Details im Live-Blog.