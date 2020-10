In Tirol wurden seit Sonntagabend 237 weitere Personen positiv aufs Coronavirus getestet. Ingesamt liegen derzeit 2638 bestätigte Infektionen vor. In vielen europäischen Ländern gehen die Zahlen gehen weiter deutlich nach oben. Seit Sonntag sind in Österreich die verschärften Corona-Regeln in Kraft. Alle Details im Live-Blog.