In Tirol wurden seit Sonntagabend 237 weitere Personen positiv aufs Coronavirus getestet. Ingesamt liegen derzeit 2638 bestätigte Infektionen vor. Sollten die Covid-19-Infektionen in Österreich weiter ansteigen, will die Regierung mit restriktiveren Maßnahmen gegensteuern. Alle Details im Live-Blog.