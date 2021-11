Zehn Tage nach Inkrafttreten der 2G-Regelung sieht das Covid-Prognosekonsortium vor allem in den am stärksten betroffenen Bundesländern keine ausreichende Bremswirkung. An den Schulen wächst die Zahl der positiven PCR-Tests weiter an. Elf Schulen und 407 Klassen sind bereits geschlossen. Alle Details im Live-Blog.