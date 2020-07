In Tirol wurden in den vergangenen 24 Stunden drei Personen positiv aufs Coronavirus getestet. In Kärnten wurde indes beschlossen, ab Freitag in Tourismus-Hotspots eine Maskenpflicht ab 21 Uhr einzuführen. Angesichts steigender Corona-Infektionen durch Auslandsrückkehrer verhängt die Regierung weitere Reisewarnungen und verschärft die Grenzkontrollen im Osten. Alle Details im Live-Blog.