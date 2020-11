Derzeit gelten in Tirol 6670 Personen als aktiv infiziert. Laut der aktuellen Prognose des Covid-Prognose-Konsortiums steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Österreich kommenden Mittwoch auf 600, wenn sich die Zahlen weiter so entwickeln. Gesundheitsminister Anschober hat neue Verschärfungen angedeutet. Alle Details im Live-Blog.