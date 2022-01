Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg in Österreich auf 234,6 Fälle pro 100.000 Einwohner, in Tirol ist sie derzeit mit 422,6 am höchsten. 120 Patienten wurden am Sonntag in Tirols Spitälern versorgt, das sind um zwei mehr als tags zuvor. Alle Details im Live-Blog.