Seit Sonntagabend liegen für Tirol 368 weitere positive Coronavirus-Testergebnisse vor. Landesrat Bernhard Tilg muss in Quarantäne, nachdem eine Person in seinem Umfeld positiv auf Corona getestet worden ist. Tilg wurde am Sonntag negativ auf das Coronavirus getestet und ist symptomfrei. Alle Details im Live-Blog.