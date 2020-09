Finanzminister Gernot Blümel sieht auch im kommenden Jahr wegen der Bekämpfung der Corona-Krise eine "massive" Neuverschuldung in Österreich. In Tirol gibt es unterdessen einen Aufruf der Gesundheitsbehörden: Wer sich am 31. August zwischen 11 und 15 Uhr im Schwimmbad "Stubay" aufhielt, soll auf seinen Gesundheitszustand achten. Alle Details im Live-Blog.