In den vergangenen 24 Stunden wurden in Tirol vier weitere Personen positiv aufs Coronavirus getestet. Bei den ÖBB ist ab kommenden Montag eine Geldstrafe von 40 Euro möglich. Die Westbahn zieht nach. Auch in Kärntner Öffis werden "Maskensünder" künftig zur Kasse gebeten. Alle Details im Live-Blog.