Die Zahl der Fälle im Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut hat sich am Samstagabend weiter erhöht. Für die Einreise bzw. Rückkehr nach Österreich aus 32 definierten Corona-Risikogebieten ist ab Montag ein negativer PCR-Test notwendig. In Tirol sind aktuell 47 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Alle Details im Live-Blog.