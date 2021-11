Tausende haben die vielen Angebote am Wochenende in Tirol genutzt, um sich impfen lassen. Der Großteil entfiel auf Drittstriche. Das Land will jedenfalls weiter auf niederschwellige Impfaktionen setzen und kündigt eine große Offensive im Dezember an. Mehr als 80 Gemeinden nehmen teil. Alle Details im Live-Blog.