In den vergangenen Stunden hat es in Österreich wieder einen traurigen Rekord gegeben: Es wurden mit 58.583 neuen Infektionen so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden registriert. Nicht nur bei den Infektionszahlen sondern auch bei den Covid-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern belegt Österreich im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz. Alle Details im Live-Blog.