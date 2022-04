In allen Bundesländern gehen die Covid-Infektionen zurück, in Tirol wurde das Virus in den vergangenen 24 Stunden noch bei 465 Personen nachgewiesen. Das dürfte allerdings auch an der massiven Testreduktion liegen. Weiter Unklarheiten gab es nach der Nachmeldung bei der genauen Zahl der Covid-Toten. Alle Details im Live-Blog.