In den beiden Monaten März und April 2020 starben in Österreich laut Statistik Austria 588 Personen an Covid-19. Das waren etwa vier Prozent der Todesfälle. Am höchsten war der Anteil von Covid-19 an der Mortalität in Tirol. Hierzulande sind derzeit 33 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Alle Details im Live-Blog.