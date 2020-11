Österreichs Gesundheitssystem könnte Mitte November an seine Kapazitätsgrenzen gelangen. Laut der aktuellen Prognose des Covid-Prognose-Konsortiums steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen kommenden Mittwoch auf 600. Die Zahlen in Tirol sprechen eine ähnliche Sprache. Gesundheitsminister Anschober deutet mögliche neue Verschärfungen an. Alle Details im Live-Blog.