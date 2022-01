Mehr als 108.000 Stellungnahmen wurden zum Impfpflicht-Gesetz abgegeben, neben vielen gleichlautenden von Privatpersonen auch zahlreiche detaillierte. In einem Offenen Brief an Innenminister Karner warnen indes mehrere Hundert Polizisten vor einer Spaltung der Gesellschaft und im Polizeiapparat. Alle Details im Live-Blog.