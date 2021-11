Mit 1. November gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, die ab 15. November dann zu einer 2,5G-Regel wird. Ab Dienstag (2. November) kann sich jeder in Wien eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. In Tirol geht es mit den Corona-Zahlen weiter nach oben. Binnen 24 Stunden gab es 380 Neuinfektionen – und damit wieder mehr als 3000 aktive Fälle im Land. Alle Details im Live-Blog.