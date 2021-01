Ab heute sind FFP2-Masken im Handel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Dienstleistern wie Kfz-Werkstätten sowie in Ordinationen verpflichtend zu tragen. Bildungsminister Heinz Faßmann präsentiert derzeit mit weiteren Experten Maßnahmen, wie es in den Schulen weitergehen soll. Alle Details im Live-Blog.