Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Tirol nähert sich immer mehr der 1000er-Grenze. 1053 Personen sind mit Stand Mittwochabend mit dem Virus infiziert. Zehn Neuinfektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden - 110 weitere Menschen sind in dieser Zeit genesen. Wir berichten im Live-Blog.