In Phase 2 sollten Personen ab 70 geimpft werden. Nur 22 Prozent der Impfungen sind bisher an diese Gruppe gegangen. Bundeskanzler Kurz will am 4. März zusammen Israel in Sachen Pandemie-Bekämpfung besuchen. Der Landesgeschäftsführer der Tiroler ÖVP, Martin Malaun, ist positiv getestet worden. Alle Details im Live-Blog.