Bis 17 Uhr ließen sich am Freitag 1545 Tiroler unangemeldet den ersten Stich geben. Die Aktion wird auch am Wochenende fortgesetzt. Die MNS-Pflicht im Handel gilt ab 22. Juli nur noch in Supermärkten und anderen Betriebsstätten des täglichen Bedarfs. Alle Details im Live-Blog.