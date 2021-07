In fast allen Tiroler Impfzentren, die am Sonntag im Rahmen des Tiroler Impfsonntags eine Impfung ohne Voranmeldung angeboten hatten, gab es schon am Vormittag Wartezeiten von über einer Stunde. Das Land sah einen vollen Erfolg und kündigte eine Wiederholung an. Alle Details im Live-Blog.