Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich sei nach wie vor „dramatisch hoch", so Gesundheitsminister Anschober. Bis zum Ende des Lockdowns müssten „die Zahlen noch einen weiten Weg nach unten gehen." In 24 Stunden wurden in Tirol 323 neue Corona-Fälle registriert. 690 Personen sind neu genesen, vier weitere verstorben. Alle Details im Live-Blog.