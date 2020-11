5984 Neuinfektionen sind in Österreich bis Dienstagvormittag innerhalb der vergangenen 24 Stunden eingemeldet worden. In Tirol lagen 8338 aktive Corona-Fälle vor. In nur zwei Wochen hat sich die Zahl der Corona-Patienten in den heimischen Spitälern nahezu verdoppelt. Alle Details im Live-Blog.