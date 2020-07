Ab Donnerstag dürfen Flugzeuge aus allen Ländern des Westbalkan, aus Bulgarien, Rumänien, der Republik Moldau sowie Ägypten nicht mehr in Österreich landen. In den letzten 24 Stunden gab es in Tirol ein weiteres positives Testergebnis, acht Personen sind wieder genesen. Alle Details im Live-Blog.