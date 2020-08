Gesundheitsminister Rudolf Anschober empfing am Montag die Klubobleute der Parlamentsparteien zum Gespräch. Thema war die herbe Kritik am Entwurf für die Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes. In Tirol ist die Zahl der Infizierten gesunken. Alle Details im Live-Blog.