In Abstimmung mit dem Land Tirol bietet das A.Ö. Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol die erste Kinder-Impfstraße Westösterreichs zur COVID-19-Schutzimpfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren an. In Tirol gab es am Sonntag einen starken Anstieg der Spitalszahlen. Alle Details im Live-Blog.