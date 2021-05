In Tirol ist die Zahl der Corona-Infizierten erneut gesunken. Auch die ohnehin bereits stabile Lage in den Spitälern entspannt sich weiter. In der Gemeinde Umhausen stiegen die Zahlen in den vergangenen Tagen jedoch. Ab Freitag gilt daher eine Ausreise-Testpflicht. Alle Details im Live-Blog.