Der Entwurf von Gesundheitsminister Anschober zu Änderungen am Epidemiegesetz und am Covid-19-Maßnahmengesetz wird auch vom Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes massiv kritisiert. Seit Samstagabend wurden in Tirol 26 Personen positiv aufs Coronavirus getestet. Alle Details im Live-Blog.