Mit 1672 ist die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich weiter hoch. Zwei Tage nach seinem positiven Coronatest ist Außenminister Schallenberg weiter ohne Symptome. Das Land Tirol hat am Sonntag einen öffentlichen Aufruf für das „Cafe & Imbiss Bogen" in Innsbruck gestartet. Alle Details im Live-Blog.