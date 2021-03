Der „Oster-Lockdown“ von 1. bis 6. April in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist nun in eine erste Verordnung gegossen. Für die Unter-14-Jährigen soll es auch diesmal ein Betreuungsangebot an Schulen geben. Bei Ein- und Ausreisen aus der Ostregion braucht es gute Gründe.