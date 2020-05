Der Gesundheitsminister hat am Donnerstagabend seine Verordnungen zum weiteren Umgang mit der Krise im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit können die Lockerungen schrittweise ab Freitag in Kraft treten. Neu ist eine Mundschutzpflicht in allen öffentlichen geschlossenen Räumen. Wir berichten im Live-Blog.