Die seit 12. März geltende Ausreise-Testpflicht für die Gemeinden Virgen in Osttirol und Arzl im Pitztal wird um eine Woche bis zum 1. April verlängert. Nach Gesprächen zu weiteren Corona-Maßnahmen in den besonders betroffenen Bundesländern informieren Gesundheitsminister und Landeshauptleute in einer Pressekonferenz. Details und weitere Meldungen im Live-Blog.