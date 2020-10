Die NEOS werden Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwoch für eine Dringliche Anfrage ins Hohe Haus zitieren, es geht um den Ischgl-Bericht. Auch Kurz, Platter und Tilg stehen in der Kritik. Der Tiroler Landtag widmet sich der Causa am Freitag. In Tirol waren Dienstagfrüh 1042 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Alle Details im Live-Blog.