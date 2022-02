Auch in Bayern werden die Corona-Auflagen schrittweise zurückgeschraubt. Mit 27.299 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gab es indes in Österreich durch die hochansteckende Omikron-Variante den zweithöchsten Montagswert seit Pandemiebeginn. Auch die Spitalszahlen steigen derzeit wieder an. Alle Details im Live-Blog.